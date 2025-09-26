KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, başörtüsü tüzüğüyle ilgili yargı kararın açıklanması sonrası duruşma salonundan çıkarak, Mahkemeler önünde geldi ve gözyaşlarına hakim olamadı. Eylem, mahkemeler önünde sendika üyesi öğretmenlerle sarılarak, çıkan sonucu kutladı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, başörtüsü tüzüğüyle ilgili yargı kararı konusundaki basın açıklamasında, Mahkemenin, tüzüğü Anayasa’ya aykırı bulduğunu ifade etti.

Eylem, tüm baskı ve tehditlere rağmen mücadele veren öğretmenlere ve bu süreçte yanlarında olan tüm sivil toplum örgütü, sendikalar, siyasi partiler ve sokağa çıkarak, çocuklara sahip çıkan halka teşekkür etti.

“Yasa ve Anayasa tanımaz anlayışla kararlar üretirseniz, bunun karşısında halkı bulursunuz.” diyen Eylem, öğretmenlerin ve halkın, dayatmalara karşı mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, mahkemenin, topluma sırtını dönmemesi, toplumun duyarlılığına hassasiyet göstermesi nedeniyle teşekkür etti.