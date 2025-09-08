Güvercinlikte, Allahverdi Kılıç’ın şehit olduğu kulübenin önünde düzenlenen törene, CumhurbaşkanI Ersin Tatar ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de katıldı.

Nöbet kulübesine çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Açman, 4. Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Teğmen Zafer Kurt ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşma yaptığı tören dua ile tamamlandı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile KKTC’nin sınırlarının o zamandan belirlendiğini, KKTC’nin; en doğusundan en batısına kadar Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı korumasında Kıbrıs Türk halkının barış, huzur ve güvenliğinin güvencesi olduğunu söyledi.

Tatar, en yüksek mertebe olan şehitlik mertebesine ulaşan Kılıç’ın yüreklerde her zaman yaşadağını söyleyerek, “Onu anmak, şehitleri anmak kıbrıs Türk halkının halen devam etmekte olan mücadelesinin bir gereğidir.” dedi.

Saldırıda yaralanarak gazi olan Burhan Cihangir’in de olayın canlı şahidi olduğuna dikkat çeken Tatar, Cihangir’in yaşadıklarının da meselenin hassaslığını gösteren detay olduğunu belirtti.

“Biz çok acılar çektik, çok şehitler verdik ama her zaman Anavatan’ımıza güvendik. 20 Temmuz’da Anavatan buraya gelmiştir, Türk Silahlı Kuvvetleri de buradadır. Elbette Anavatan’ın garantörlüğü Türk askerinin buradaki varlığı bizlerin huzurunun, geleceğinin, barışının tenimatıdır, dayanağıdır, güvencesidir.” dedi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının geleceğinin Türkiye’nin garantörlüğüne, Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığına bağlı olduğunu ifade etti.

-Kurt

4. Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Teğmen Zafer Kurt da, Şehit Piyade Er Allahverdi Kılıç’ın şehit edildiği geceyi anlatarak, saldırıda 13 kurşun yarası alan Allahverdi Kılıç’ın şehit olduğunu, 4 kurşun yarasına maruz kalan Piyade Er Burhan Cihangir’in de gazi olduğunu anlattı.

Kurt, “Kıbrıs Türk Mücahidi olarak varlığımıza tahammül göstermeyen, özgürce yaşama hakkımıza kasteden düşmanlarımıza karşı Anavatan’ımızn da desteğiyle en zor zamanlarda bile canımız pahasına en şerefli mücadeleyi verdik. Gerekirse vatanımız, bayrağımız, özgürlüğümüz uğruna daha nice Alahverdileri şehit vererek, vatanımzı sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kurt, gerkirse vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda canlarını vermeye yemin ettiklerini belirterek, ettikleri yemine son nefese kadar sahip çıkacaklarının altını çizdi.

Kurt, yıllardır devam eden Rum propagandası karşısında kararsızlık göstermeyeceklerini, adadaki Türk varlığını yok sayanlara asla boyun eğmeyeceklerini söyledi.

-Açman

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Açman, Şehit Er Allahverdi Kılıç’ın nöbet sırasında hain pusu ile şehit edildiğini söyledi.

Açman “Şehitler toprağa düşse de asla unutulmazlar. Çünkü onlar bir milletin kalbinde ölümsüzleşmiş kahramanlardır.” dedi.

Açman, Kılıç’ın Türk milletinin bekası, Kıbrıs Türk halkının huzur ve bağımsızlığı için görev yaparken haince katledildiğini belirterek, bu acının milletin hafızasında silinmeyecek bir iz bıraktığını söyledi.

Açman, “Onun o gece verdiği son nefes bir milletin özgürlüğüne atılan mühür, vatan toprağını koruma kararlılığının değişmez simgesi olmuştur.”dedi.

Açman, Kılıç’ın tuttuğu nöbetin milletin bin yıllık var oluş sebebi olduğunu söyledi.

Açman o günkü saldırıda yaralanarak gazi olan Burhan Cihangir’in de bugün aralarında olduğunu belirterek, “Onun gözleri o gece yi gördü. Onun yüreği o acıya şahit oldu ama onun iradesi düşman karşısında eğilmedi. Senin taşıdığın yara hepimizin vicdanında bir hatıradır.” dedi.

Açman, Türkiye’nin verdiği desteğin Kıbrıs Türk halkı için bir teminat olduğunu da sözlerine ekledi.