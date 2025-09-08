Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Kıbrıs Türk toplumunun iradesi, kimliği, dili, dini, kültürü, varlığının tehdit altına alındığını iddia etti; çözümsüzlük için çabalandığını ve KKTC'nin uluslararası hukukun dışında bırakıldığını ileri sürdü.

AB, BM gibi uluslararası çevrelerin bu duruma seyirci kaldığını belirten Eylem, Rum Yönetiminin ise hala çözüm, barış için olumlu bir adım atması gerektiğini göz ardı ederek çözümsüzlükten kaynaklanan sorunlara tek yanlı siyasi çözümler üretip, kararlar aldığını kaydetti.

Eylem yazılı açıklamasında, Kıbrıslı Türklerin, bağımsızlık, özgürlük talebi ve mücadelesini yükseltmesi gerektiğini belirterek, “Bu talebe uluslararası camia sessiz kalmamalı, Kıbrıs’ta çözüm için etkin rol almalı” dedi.

Eylem Kuzey Kıbrıs’ta demokrasiyi ve özgürlükleri bitirmek için çalışmaların hızlandırıldığını ve yeni rejim inşa edilmek istendiğini iddia etti.

Beş Kıbrıslı Rum’un tutuklanmasını eleştiren Eylem, avukatlarının tutuklanmasını ise "itibar suikastı" olarak nitelendirdi.

Yargı bağımsızlığının tehdit altında olduğunu öne süren Eylem, “Bu noktada, konuyu sadece kelepçeleme meselesi olarak değerlendirmek, yasal mıydı, değil miydi noktasına getirmek gerçekleri, esas meseleyi göz ardı etmektir" ifadelerini kullandı.

“Atılan adımlar, iki toplumun birbirinden daha da uzaklaşması, psikolojik bölünmenin de gerçekleşmesi ve çatışmaya doğru sürüklenmesi riski taşımaktadır” iddiasında bulunan Eylem, her iki kesimde tutuklamaların sona erdirilmesi, tel örgülerin kalkması, adaya barış gelmesi için harekete geçmekte daha fazla geç kalınmaması gerektiğini savundu.