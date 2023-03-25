Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

tarım gıda denetim

24 Mart 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu Bekir Cura İthal Elma Granny Temiz Bekir Cura İthal Elma Stk. Temiz Köşe Tic Ltd. İthal Elma Stk. Temiz Köşe Tic Ltd. İthal Elma Granny Temiz Köşe Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Karpuz(iran) Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk Temiz Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz Halil Kasap Paz. İthal Armut Deveci Temiz Svs Tic Ltd. İthal Elma Stk. Temiz Svs Tic Ltd. İthal Elma Granny S. Temiz Svs Tic Ltd. İthal Elma Pinky Lady Temiz Svs Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz Svs Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz Baharyolu İthal Tatlı Pul Biber Temiz Baharyolu İthal İsot Biber Temiz Holly Grains Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi (Yağlı) Temiz Holly Grains Ltd. İthal Kepek Temiz TÜK İthal Sığır süt Yemi 19 Temiz Kırmızıgil Trd. Ltd. İthal Yer fıstığı kabuğu pelet Temiz Hüseyin Bayırbaşı İthal Mısır Slajı Temiz Hüseyin Bayırbaşı İthal Mısır Slajı Temiz Svs Tic Ltd. İthal Elma stk. Temiz Svs Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz Svs Tic Ltd. İthal Armut S.M Temiz Svs Tic Ltd. İthal Armut Deveci Temiz Hakan düzgün İthal Kırmızı Pul Biber Temiz Svs Tic Ltd. İthal Mantar Temiz Svs Tic Ltd. İthal Üzüm Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Mantar Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Üzüm Temiz Baharyolu İthal Tatlı Pul Biber Temiz Baharyolu İthal Acı Pul Biber Temiz Ali Cenap Oğur Mormenekşe Enginar İh. Temiz Cemal Oğur Mormenekşe Enginar İh. Temiz İsmail Kabak Mağusa Domates Temiz İsmail Kabak Mağusa Acı Biber Temiz İbrahim Kaygül Yeşilırmak Çilek Temiz Birsen Canevren Yeşilırmak Çilek Temiz Halil Nizam-1 İskele Enginar İh. Temiz Halil Nizam-2 İskele Enginar İh. Temiz Halil Nizam-3 İskele Enginar İh. Temiz Halil Nizam-4 İskele Enginar İh. Temiz Halil Nizam-5 İskele Enginar İh. Temiz Halil Nizam-6 İskele Enginar İh. Temiz

Tarım Dairesi, ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.Tarım Dairesi, 17-23 Mart tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde; ithal ürünlerde 36 numuneden 36’sının ve yerli ürünlerden de 12 numunede 12 numunenin de temiz olduğunu kaydetti.