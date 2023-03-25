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Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

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tarım gıda denetim

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Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı
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Tarım Dairesi, ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi, 17-23 Mart tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde; ithal ürünlerde 36 numuneden 36’sının ve yerli ürünlerden de 12 numunede 12 numunenin de temiz olduğunu kaydetti.

 
24  Mart 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
Bekir Cura İthal Elma Granny  Temiz
Bekir Cura İthal Elma Stk. Temiz
Köşe Tic Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
Köşe Tic Ltd. İthal Elma Granny  Temiz
Köşe Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Karpuz(iran) Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Armut Deveci Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Elma Granny S. Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Elma Pinky Lady Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Baharyolu İthal Tatlı Pul Biber Temiz
Baharyolu İthal İsot Biber Temiz
Holly Grains Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi (Yağlı) Temiz
Holly Grains Ltd. İthal Kepek Temiz
TÜK İthal Sığır süt Yemi 19 Temiz
Kırmızıgil Trd. Ltd. İthal Yer fıstığı kabuğu pelet Temiz
Hüseyin Bayırbaşı İthal Mısır Slajı Temiz
Hüseyin Bayırbaşı İthal Mısır Slajı Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Elma stk. Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Armut S.M Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
Hakan düzgün İthal Kırmızı Pul Biber Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Mantar Temiz
Svs Tic Ltd. İthal Üzüm Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Mantar Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Üzüm Temiz
Baharyolu İthal Tatlı Pul Biber Temiz
Baharyolu İthal Acı  Pul Biber Temiz
Ali Cenap Oğur Mormenekşe Enginar İh. Temiz
Cemal Oğur Mormenekşe Enginar İh. Temiz
İsmail Kabak Mağusa Domates Temiz
İsmail Kabak Mağusa Acı Biber Temiz
İbrahim Kaygül Yeşilırmak Çilek Temiz
Birsen Canevren Yeşilırmak Çilek Temiz
Halil Nizam-1 İskele Enginar İh. Temiz
Halil Nizam-2 İskele Enginar İh. Temiz
Halil Nizam-3 İskele Enginar İh. Temiz
Halil Nizam-4 İskele Enginar İh. Temiz
Halil Nizam-5 İskele Enginar İh. Temiz
Halil Nizam-6 İskele Enginar İh. Temiz
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