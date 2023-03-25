Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Tarım Dairesi, 17-23 Mart tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde; ithal ürünlerde 36 numuneden 36’sının ve yerli ürünlerden de 12 numunede 12 numunenin de temiz olduğunu kaydetti.
|24 Mart 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|Bekir Cura
|İthal
|Elma Granny
|Temiz
|Bekir Cura
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Köşe Tic Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Köşe Tic Ltd.
|İthal
|Elma Granny
|Temiz
|Köşe Tic Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Karpuz(iran)
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Stk
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Granny S.
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Pinky Lady
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Baharyolu
|İthal
|Tatlı Pul Biber
|Temiz
|Baharyolu
|İthal
|İsot Biber
|Temiz
|Holly Grains Ltd.
|İthal
|Ayçiçek Küsbesi (Yağlı)
|Temiz
|Holly Grains Ltd.
|İthal
|Kepek
|Temiz
|TÜK
|İthal
|Sığır süt Yemi 19
|Temiz
|Kırmızıgil Trd. Ltd.
|İthal
|Yer fıstığı kabuğu pelet
|Temiz
|Hüseyin Bayırbaşı
|İthal
|Mısır Slajı
|Temiz
|Hüseyin Bayırbaşı
|İthal
|Mısır Slajı
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma stk.
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|Hakan düzgün
|İthal
|Kırmızı Pul Biber
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Mantar
|Temiz
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Üzüm
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Mantar
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Üzüm
|Temiz
|Baharyolu
|İthal
|Tatlı Pul Biber
|Temiz
|Baharyolu
|İthal
|Acı Pul Biber
|Temiz
|Ali Cenap Oğur
|Mormenekşe
|Enginar İh.
|Temiz
|Cemal Oğur
|Mormenekşe
|Enginar İh.
|Temiz
|İsmail Kabak
|Mağusa
|Domates
|Temiz
|İsmail Kabak
|Mağusa
|Acı Biber
|Temiz
|İbrahim Kaygül
|Yeşilırmak
|Çilek
|Temiz
|Birsen Canevren
|Yeşilırmak
|Çilek
|Temiz
|Halil Nizam-1
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz
|Halil Nizam-2
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz
|Halil Nizam-3
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz
|Halil Nizam-4
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz
|Halil Nizam-5
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz
|Halil Nizam-6
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz