Tabipleri Birliği, Bayıltma Oyunu konusunda uyarılar yaptı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), okullarda oynanan Bayıltma Oyununun, kafa travması gibi ciddi yaralanmalara ve beyin ile boyun damar yapısında meydana gelebilecek bozulmalar sonucunda komaya girilmesine neden olabileceği uyarısında bulundu.

KTTB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erdem Beyoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ergenler arasında giderek popülerlik kazanan Bayıltma Oyunundan duyulan kaygıyı dile getirildi.

Oyunun bazen akran istismarı bazen ise “eğlence” amacıyla oynandığının kaydedildiği açıklamada, okullar ve ailelere uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada, oyunun ani bilinç kaybı ve nabız düşüklüğü olan ergenler bayılma sırasında başta kafa travması gibi ciddi yaralanmalara ve beyin ve boyun damar yapısında meydana gelebilecek bozulmalar sonucunda komaya gidilmesine neden olabilecek riskler barındırdığı vurgulandı.

Açıklamada, “Ergenlerimizin bu oyunlardan uzaklaştırılması için gerek okulların başta teneffüsler ve boş dersler olmak üzere engelleyici tedbirler alması ve oyunların oynanmasına izin vermemeleri, rehber öğretmenlerin ergenlerle bu oyunun sakıncaları hakkında bilgilendirmesi ve olası akran istismarının azaltılmasına yönelik müdahalelerde bulunmaları ve ailelerin kendi evlatları ile oyunun sakıncalarına yönelik olarak konuşmaları gerekmektedir. Ayrıca oyun sonrasında herhangi bir şikayeti olan ergenin de en kısa zamanda bir hekim kontrolüne getirilmesi gerekmektedir” denildi.