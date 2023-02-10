Tabipler Birliği'nden ruh sağlığı konusunda önemli uyarılar

KTTB Temsilcisi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Zeki, her türlü medya yayını ve/veya paylaşımında dikkat edilmesi gerenleri kamuoyuyla paylaştı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Temsilcisi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Zeki, depremden etkilenen birey sayısını artırıp, ikincil travma yaratmamak, gerekse birincil travma yaşayan insanların örselenmişliklerini artırmamak adına her türlü medya yayını ve/veya paylaşımında dikkat edilmesi gerenleri kamuoyuyla paylaştı.

Zeki, yaptığı yazılı açıklamada, yazılı, görsel basın, yeni medya mensupları ve sosyal medya kullanıcılarına yönelik uyarılarda bulundu.

Zeki, içinden geçilen bu kritik günlerde, ülkede hemen herkesin çeşitli derecelerde yaşadığı travmatik deneyimden olumsuz etkilendiğine dikkat çekerek, böylesi hassas bir süreçte herkesin atacağı adımların, travmanın orta ve uzun vadede ortaya çıkacak etkilerini artırmamak ve/veya azaltmak adına, dikkatli ve çok yönlü düşünülerek yapılmasının elzem olacağını vurguladı.

Zeki açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Depremden doğrudan etkilenen bireyler ya da yakınlarının konu ile bağlantısız özel yaşam öykülerinin aktarılmaması ve/veya dramatize edilmemesi.

Her türlü resim ve video paylaşırken bu paylaşımlara çocuk, ergen ve yaşlıların bu yayınları gören olumsuz yönde etkilenebileceği ihtimali akılda tutularak yapılması.

“Bittik”, “Bir daha toparlanamayız” gibi örselenmiş kişilerin tekrar ayağa kalkabilmesini zorlaştıracak geleceğe yönelik olumsuz yorumlar yapılmaması.

Doğruluğu netleşmemiş, spekülatif bilgilerin paylaşılmaması.

Etkilenen bireylerin ve yakınlarının yıllar sonra bile bugün yapılan yayınlara ulaşabilmeye devam edeceğinin akılda tutulması!

Deprem bölgesine gidip geri dönen basın mensuplarının da bu travmadan etkilenmiş olabileceği ve gerekli psikososyal destek ve/veya yardım alınması gerekli olabileceğinin hatırlanması önem arz etmektedir.”

Zeki, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilerek, toplumun yaralarını sarmaya ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğini kaydetti.

