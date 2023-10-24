Rogers: “Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarır”

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olduğunu hatırlatarak, erken tanının önemine vurgu yaptı.







Rogers, geçen hafta Sağlık Bakanlığının düzenlediği etkinliğin önemine işaret ederek, kanser alanında gerek erken tanı, gerek veri toplama ve analizi açısından gidilecek daha çok yol olsa da kısıtlı personel ve bütçe ile yapılan bu çalışmaların stratejik planlamaya ışık tutmak açısından çok değerli olduğunu vurguladı.

Bu çalışmaların sürekliliği olması ve verilerin halkla paylaşılmasının halkta farkındalığı artırmak ve halkı bilgilendirmek açısından da önemli olduğuna dikkat çeken Rogers, emeği geçen herkese teşekkürler etti.

-“Erken tanıya erişimi kolaylaştırmak için sağlık bütçesinden kaynak ayrılmalıdır”

Rogers yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu toplantıda paylaşılan kanser verilerine göre, kadınlarda en sık görülen kanserlerin başında meme kanserinin geldiğini belirterek, meme kanserinin erken teşhis edildiği durumda kolayca tedavi edilebilen bir kanser türü olduğunu, erken teşhis için kullanılması gereken yöntemin mamografi ve ultrason olduğunu, zamanında yapılan rutin kontrollerin hayat kurtardığını anımsattı.

Rogers şöyle devam etti:

“Erken tanı ile ilgili toplantıda paylaşılan verilere göre devletin Erken Tanı merkezinde geçen yıl çekilen mamografi sayısı 1758’dir.

Nüfusumuz konusunda net bir veriye sahip olmasak da 2019 projeksiyonuna göre 36-55 yaş kadın nüfusu 45.102’dir.

İstatistik Kurumu 2021 verilerine göre ise 40 yaş üstü toplam kadın nüfusu 72.284’dür. Bu sayılara oranla baktığımızda yıllık çekilen mamografi sayısı bu ülkede yaşayan kadınların 36-55 yaş arasında olanlarına oranla yüzde 4, 40 yaş üstü toplam nüfusa oranla ise yüzde 2.5’tir.

Bu sayı çok düşüktür. Eğer erken tanı konusunda Sağlık Bakanlığı samimi ise, bu yıl erken tanıyı güçlendirmek ve erişimi kolaylaştırmak için sağlık bütçesinde gerekli kaynağı ayırmalıdır.”

-“Mobil kanser tarama aracının olması halkın erken tanıya erişimini kolaylaştırır”

Maddi kaynak ayırmak kadar, kaynağın nasıl kullanıldığının da önemli olduğunun ifade eden Rogers, toplantıda paylaşılan diğer bilgileri de anımsattı.

Sağlık Bakanlığı’nın yıllardır konuşulan mobil kanser tarama aracı alma noktasında herhangi bir planı olmadığını belirten Rogers, bütçe açısından yetersizlikleri olan Sağlık Bakanlığı’nın, her merkeze ciddi maliyeti olan bir mamografi cihazı almak yerine, tek bir mobil araç alması ve bu araçla çalışacak nitelikli bir personel ekibi yaratmasını önerisini dile getirdi.

Rogers şöyle devam etti:

“Çok da büyük bir yüz ölçümü olmayan ülkemizde, Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a erken tanıyı halkın ayağına götürerek halkın gerçek anlamda erken tanıya erişim kolaylaştırılabilir. Zaten bir yılda devlette mamografi çektiren kadın sayısı bize hastanelerde cihaz olmasının yeterli olmadığını göstermektedir. Önemli olan halkta farkındalığı artırmak ve halkın erken tanı yöntemlerine erişimini kolaylaştırmaktır. Bunu da çok basit ve akılcı yöntemlerle çok kolay çözebiliriz aslında, yeter ki niyet olsun.”

