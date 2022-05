Kıbrıslı Türk eczacıdan büyük buluş

Kıbrıslı Türk genç eczacı Mustafa Pehlivan, öldürücü vasfa sahip hastane mikrobu üzerinde etkili olan antibiyotik üretti

Pehlivan buluşuyla ilgili “Ben, o dirençli enfeksiyoz hastalıklardan ölen insanların yarıda kalmış olan hayalleriyim. Flavosilin bir ilaç olacak ve insanlık yaşayacak” dediKıbrıslı Türk genç eczacı Mustafa Pehlivan, “Flavosilin” adını verdiği yeni bir tür antibiyotik üretti. İsveç’te yapılan testlerde Flavosilin’in halk arasında “hastane mikrobu” olarak bilinen ve antibiyotiklerin büyük çoğunluğunun etkili olmadığı dirençli ve ölümcül mikroorganizma üzerinde etkili olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde araştırmacı olarak görev yapan Pehlivan, mucidi olduğu yeni antibiyotik konusunda TAK’a yaptığı açıklamada, İsveç Uppsala Üniversitesi’ndeki testlerin sonuçlarının, Flavosilin’in hastane mikrobu üzerinde etken olduğu sonucuna varıldığını; buluşunun onay sürecinin devam ettiğini söyledi.Pehlivan buluşuyla ilgili “Ben, o dirençli enfeksiyoz hastalıklardan ölen insanların yarıda kalmış olan hayalleriyim. Flavosilin bir ilaç olacak ve insanlık yaşayacak” dedi.İstanbul Yeditepe Üniversitesi Farmasötik Kimya dalında doktora programını tamamlayan Pehlivan, TÜBİTAK’ın sağladığı fonla yaptığı Flavosilin buluşunun çalışmasını tamamlayarak araştırmalarını yine farmasötik kimya alanında birtakım orijinal anti-metastatik ajanların sentezi üzerine sürdürüyor.Pehlivan, Yeditepe Üniversitesi’nde Flavosilin’le ilgili yapılan mikrobiyoloji çalışmalarının bu antibiyotiğin bileşiğinin etken ve orijinal bir Penisilin türevi olarak başarılı olduğunu gösterdiğini bildirdi.İsveç’teki iş birlikçi kurumların, projeyi çok önemsediklerini ve Flavosilin bileşiğinin minimum inhibe edici konsantrasyon bulgularını olumlu ve ümit vaat edici bulduklarını kaydeden Mustafa Pehlivan, bu yıl içinde GİGEM’in düzenlediği atölye çalışmasında Avrupa’da ilerleyen Flavosilin isimli projesi için taslak bir işletme planı da hazırladığını söyledi.Pehlivan, bu planının, iş birliği içinde olduğu İsveç’teki yatırımcılar tarafından beğenilip takdir edildiğini de kaydederek şunları söyledi:“Bu yıl 26 Nisan’da Uppsala Üniversitesi’nde yüzde 97,4 saflıktaki Flavosilin’in ileri seviyedeki biyolojik aktivite testlerinin sonuçları, Flavosilin’in farklı Staphylococcus Aureus türlerinde ve MRSA (Metisilin Dirençli Stafilokok Aureus-halk arasında ‘hastane mikrobu’ olarak bilinen ve antibiyotiklerin çok büyük bir çoğunluğunun etkili olmadığı dirençli ve ölümcül bir mikroorganizma) üzerinde etken olduğu sonucuna varılmıştır. Yeni bir ilaç adayı olarak çalışmaları halen yürütülmekte olan Flavosilin maddesinin birtakım ilave çalışmaları, maddenin ilaveten Tüberküloz, HIV, Pneuomonia ve COVID-19 kaynaklı ağır ve dirençli akciğer enfeksiyonlarına karşı tedavi edici nitelikleri olabileceği yönündedir. Yeni bilimsel programlar kapsamında araştırmalar geniş kapsamlı ekiplerin iş birliği içerisinde devam etmektedir.”Mustafa Pehlivan, Flavosilin’in patent ofisleri tarafından yayınlanmış patent bilgilerinin, ABD’deki NIH (Ulusal Sağlık Enstitüsü) tarafından yeni bir ilaç molekülü olarak PubChem Ulusal Tıp Kütüphanesi online veri tabanına kaydedildiğini de bildirdi.Çalışmalarını halen orijinal ve ilaç olabilecek madde sentezi üzerinde sürdürdüğünü kaydeden Pehlivan, Flavosilin’in toksikolojik ölçümleri sonucunda süreci ilacın 10 kişilik kobay grubunun üzerinde denenmesinin takip edeceğini kaydederek, ilacın onay almasıyla, böbrek tahribatı gibi ağır yan etkileri olan ilaçlar yerine bu ilacın kullanılmaya başlanabileceğini anlattı.2016 yılında adına patentli kanser ilacı “Nano Floro Tricyclohexane” adlı buluşu da bulunan Mustafa Pehlivan, bu yıl 14 Mart’ta Londra’da düzenlenen Tıbbi Kimya Kongresi’ne online konuşmacı olarak katılarak “Prondisik Asit ( 2-Oksetanon-3,4-Diasetik Asit )” başlıklı buluşunu tanıttı.1990’da Lefkoşa’da doğan Mustafa Pehlivan, 2007’de Lefkoşa TMK’dan mezuniyetinin ardından Hertfordshire Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde eğitim gördü ve lisans eğitimini 2015’te tamamlayarak Hertfordshire Üniversitesi’nden; Şubat 2018’de ise Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden Master of Pharmacy Mpharm derecesi ile mezun oldu.Aralık 2019’da Profesör Jerzy Zbigniew Achimowics adına Polonya’da kurulan Achimowics laboratuvarının öncülüğünü üstlenen ve Prof. Jerzy Achimowics ile birlikte çeşitli araştırmalar yapan Pehlivan, psikiyatride beyin görüntülemenin bazı farklı metotları olarak kullanılabilecek metotların bulgularına dair “Simple Theory of Mind and Body‘’ (Zihnin ve Vücudun Basit Teorisi ) Prof. Jerzy’yle ortak bir makale yayımladı.Pehlivan, bu yıl 8 Nisan’da ise ABD’de Dünya Akreditasyon Komitesi Dünya Büyük Mütevelli Heyeti Üyeliği’ne atandı.