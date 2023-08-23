Kanser ilacı 2026’da

BioNTech şirketinin kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, kanserle mücadelede umut verdi.

Almanya’da yayımlanan Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine konuşan Şahin, bazı kanser türlerine karşı geliştirdikleri ilaçların 2026 yılından itibaren tescil alıp piyasaya sürülebileceğini belirtti ve “Küçük hücreli olmayan akciğer kanserine karşı kullanılan kontrol noktası immunomodülatörü BNT316 için faz 3 denemesi devam ediyor. CAR-T hücre tedavimiz ve antikor-ilaç konjugatlarımız için 2023 ve 2024 yıllarında kabul edilebilir denemelere başlamayı planlıyoruz. Bireyselleştirilmiş aşılar için en az iki tescil denemesi başlatmak istiyoruz. Burada pankreas kanserli hastalardan çok cesaret verici veriler yayımladık. Kolorektal kanser (kalın bağırsak karzinomu) için, sonuca bağlı olarak onay niteliği de taşıyabilecek bir faz 2 çalışması devam ediyor. Bu çalışmalar başarılı olursa, onkoloji alanında onaylar 2026’dan itibaren mümkün olacaktır” dedi. Şahin, 10 yıl içinde kanserle mücadele için geliştirilen ilaçların, kemoterapinin yerini alabileceğini de kaydetti.