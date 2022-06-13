“Ekonomik krizlerde ani ölümler artıyor”





Kardiyolog Gülgün Vaiz, son zamanlarda ülkemizde artış gösteren kalp krizi ve ani ölüm olayları ile ilgili açıklama yaptı.

Kalp krizine bağlı ölümlerin önlenebileceğine dikkat çeken Vaiz şöyle devam etti:

“Çok ciddi ekonomik krizlerin olduğu dönemlerde kalp krizi ve ani ölümlerin arttığı biliniyor.

Ülkemizde de genç yaştaki insanlarımızın kaybı büyük bir trajedi. Kalp krizlerinden ölüm önlenebilir. Göğüs ağrısı veya mide ağrısı olan 30 yaşından büyükler, sigara içiyorsa şeker, tansiyon, kolesterolü, ailede kalp sorunu varsa, aşırı stres altındaysa mutlaka hastanelerin acil bölümlerine müracaat etmelidir.

Eğer ağrı çok şiddetliyse ambulans çağrılmalıdır. Kalp krizlerine bağlı ritim bozukluğu ilk 2 saat içinde ortaya çıkar. Şok cihazları ve kalp masajıyla hasta kurtarılabilir...”

