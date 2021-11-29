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Aşılı oranı yüzde 72

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Ülkede en az bir doz aşı olan kişi sayısı 284.397 (%74.45), aşılamayı tamamlayanlar 276.126 (%72.28) 3. doz sayısı ise 80.804

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Aşılı oranı yüzde 72
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Sağlık Bakanı Ali Pilli Covid-19 ile mücadelede en önemli silahın aşı olduğunu belirterek halka, “Yeterli miktarda aşımız var  Lütfen aşı olalım” çağrısı yaptı.
Bakan Pilli  yaptığı açıklamada,  yoğun bakımda yatan 23 kişiden  15’inin üçüncü  hatırlatma dozunu yaptırmayan ve 3 ayını geçiren kişilerden oluştuğunu belirtti. 
Yoğun bakımdaki  8 hastanın aşısız olduğunu belirten Bakan Pilli,   9 hastanın entübe olduğunu  ifade etti.
Bakan Pilli özellikle 2 doz Sinovac aşısı olup, üzerinden 3 ay geçen herkesin 3'üncü dozunu mutlaka yaptırması gerektiğini belirtti. 
Pilli, günü gelen 3'üncü dozlarını henüz  yaptırmayan herkesin sağlık merkezlerine başvurarak mutlaka  hatırlatma dozlarını yaptırması gerektiğini  de belirtti.
Dünyadaki vaka sayılarının arttığına ve Covid -19 un yeni bir mutasyonuna rastlandığına işaret eden Bakanı Pilli, aşının  büyük önem taşıdığını,  merkezlerde yeterli miktarda aşı bulunduğunu kaydetti. 
Halkın aşıya duyarlılığından memnuniyet duyduğunu belirten Bakan Pilli, kısa sürede herkesin aşı programını tamamlaması,  başta kendisi ve çevresinin sağlığına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi. 
Bakan Pilli, 27 Kasım Cumartesi gün sonu itibarıyla son aşılama rakamlarını da açıkladı. Buna göre, en az bir doz aşı olan kişi sayısı: 284.397  (%74.45)
seriyi tamamlayanlar : 276.126  (%72.28)
3. doz sayısı : 80.804
bugüne dek toplam aşılama : 619.626
 
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