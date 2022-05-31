Dr. Bülent Dizdarlı, yakın çevresinde de hakim olan, hafif ateş, karın ağrısı, kusma ve ishalle seyreden Adenovirus etkenli hastalığın olduğunu ifade ederek, bunun “maymun çiçek hastalığıyla” ilgisi olmadığını belirtti



Lefkoşa Devlet Hastanesi Eski Başhekimi Doktor Bülent Dizdarlı, yakın çevresinde de hakim olan, hafif ateş, karın ağrısı, kusma ve ishalle seyreden Adenovirus etkenli hastalığın olduğunu ifade ederek, bunun “maymun çiçek hastalığıyla” karıştırıldığını belirtti.

Dizdarlı’nın paylaşımı şöyle:

“Dikkat dikkat

Bu günlerde yakın çevreme, hafif ateş, karın ağrısı, kusma ve ishalle seyreden Adenovirus etkenli bir hastalık hakim olmuştur.

Çok soru geldiğinden hemen cevap vereyim. Mevsimsel sıcakların ani bastırması ve deniz mevsiminin gelmesiyle her sene bu zamanlarda beklenen bu hastalığın maymun çiçek hastalığıyla ilgisi yoktur.

Normalde 4-5 gün içinde kendi kendine geçen bir hastalıktır. Tedavisi semptomatik olmalı, özellikle çocuklarda kaybedilen sıvı ve elektrolitler bir şekilde ( Çocuk hekimlerinize danışarak) yerine konmalıdır.

Erişkinseniz ve başa çıkamıyorsanız, ya enfeksiyon hastalıkları uzmanına veya iç hastalıkları uzmanına başvurunuz.

Hastalık geçecek diye boş vermemek, bulaşmamak için tedbir almak önemlidir. Hijyen çok değerlidir. Sebze meyve gıdalarınızı çok iyi yıkayınız ve durulayınız. Gerekirse kaynatınız.

Herkese sağlık dolu günler dilerim”



