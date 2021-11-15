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55 milyon hastaya iyi haber

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İngiltere’de yer alan Leicester Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, demans (bunama) hastalığının ilerlemesini durdurabilecek, hatta hastalığı önleyebilecek bir tedavi geliştirdiklerini duyurdu. Doz başına 15 sterline (yaklaşık 200 lira) mal olan aşının, beyinde hafıza kaybına bağlı zararlı protein birikintilerinin oluşmasını önleyerek çalıştığı açıklandı

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55 milyon hastaya iyi haber
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Dünya  Örgütü (DSÖ) verilerine göre; dünyada 55 milyonu aşkın demans (bunama) hastası bulunuyor. Bu sayının 2030 yılına kadar 78 milyona çıkması bekleniyor. İnsanların yaşam kalitesini önemli derecede düşüren bu hastalıkta erken teşhis büyük bir önem taşıyor.

İngiliz bilim insanları, demans hastalığına karşı büyük bir adım attı ve bir aşı geliştirdiklerini duyurdu. 


Demansa (bunama) karşı önemli adım: Hastalığı önleyebilen aşı geliştirildi - 3

YENİ ANTİKOR TANIMLANDI

Bilim insanları demans hastalığının, amiloid beta adı ve doğal olarak oluşan proteinlerin beyinde plaklar oluşturmasıyla meydana geldiğini açıkladı. Araştırmacılar, kısaltılmış toksik amiloid beta formuna bağlanan ve moleküllerin plaklar oluşturmak üzere bir araya gelmesini önleyen TAP01-04 adlı bir antikor tanımladı. 



Demansa (bunama) karşı önemli adım: Hastalığı önleyebilen aşı geliştirildi - 4

Bu antikor, umut verici yeni tedavinin temelini oluşturuyor.  hastalığı olan fareler üzerinde yapılan denemeler, antikorun, daha az plak oluştuğu için beyin hücrelerinin işlevini geri kazanmaya yardımcı olduğunu ve hafızayı iyileştirdiğini buldu.


Demansa (bunama) karşı önemli adım: Hastalığı önleyebilen aşı geliştirildi - 5

AŞI YAKINDA GELEBİLİR

Bununla birlikte çalışmanın arkasındaki araştırmacılar, vücudu TAP01-04 antikorları üretmesi için tetikleyen ve yıl gibi kısa bir sürede demans riski yüksek insanlara sunulabilecek bir aşı üzerinde çalıştıklarını söyledi.


Demansa (bunama) karşı önemli adım: Hastalığı önleyebilen aşı geliştirildi - 6

Ekip, farelerde yapılan çalışmalarının, yalnızca oluşmuş plakları tedavi etmek yerine, Alzheimer'ın ilk etapta önlenebileceğini gösterdiğini söyledi.
 

Çalışmayı yürüten Prof. Dr. Mark Carr, "Çalışma  hala erken bir aşamada olsa da, bu sonuçlar insan klinik deneylerinde tekrarlanırsa, devrim niteliğinde olabilir. Bulgular, demansını yalnızca semptomlar tespit edildiğinde tedavi edilebileceğini değil, aynı zamanda semptomlar ortaya çıkmadan önce de önlenebileceğini gösteriyor.
 


Demansa (bunama) karşı önemli adım: Hastalığı önleyebilen aşı geliştirildi - 8

YAN ETKİSİ BULUNMUYOR

Diğer taraftan, Almanya'daki Göttingen Üniversitesi Tıp Merkezi'nden yardımcı yazar Profesör Thomas Bayer, "Klinik deneylerde, beyindeki amiloid plakları çözen potansiyel tedavilerin hiçbiri demans semptomlarını azaltma açısından çok fazla başarı göstermedi.


Demansa (bunama) karşı önemli adım: Hastalığı önleyebilen aşı geliştirildi - 9

'Bazılarında  olumsuz yan etkiler bile yaşandı. Bu yüzden farklı bir yaklaşıma karar verdik. Farelerde, çözünür amiloid betanın budanmış biçimlerini nötralize edecek, ancak ne proteinin normal biçimlerine ne de plaklara bağlanmayacak bir antikor belirledik” diyerek çalışmanın önemine vurgu yaptı.

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