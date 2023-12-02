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11 ayda 43 yeni AIDS hastası

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Sağlık Bakanlığı, ülkede 1 Ocak - 30 Kasım 2023 tarihleri arasında toplam 45 kişide HIV saptandığını ve bu kişilerin 23’ünün KKTC vatandaşı olduğunu açıkladı

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11 ayda 43 yeni AIDS hastası
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Sağlık Bakanlığı, ülkemizde 1 Ocak - 30 Kasım 2023 tarihlerini kapsayan dönemde toplam 45 kişide HIV saptandığını ve bu kişilerin 23’ünün KKTC vatandaşı olduğunu belirtti.
Bakanlık, KKTC vatandaşlarının tümünün erkek, diğer hastaların ise 8’inin kadın, 14’ünün ise erkek olduğuna dikkat çekti.
Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü’nün, HIV/AIDS konusunda dikkat çekmek ve farkındalığını artırmak amacıyla 1988 yılında 1 Aralık tarihini Dünya AIDS Günü olarak ilan ettiğini hatırlatarak HIV/AIDS hakkında bilgi paylaştı.
Bakanlık, Dünya Sağlık Örgütü verilerine dayanarak, HIV virüsünün dünyada şu ana kadar yaklaşık 40,4 milyon kişinin hayatına mal olduğunu belirtti.
Açıklamaya göre, dünyada 2022'nin sonunda tahminen 39 milyon HIV pozitif kişi mevcut. 2022’de 630 bin kişi HIV ile ilişkili nedenlerden yaşamını kaybederken, 1,3 milyon kişi HIV enfeksiyonuna yakalandı.
 
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