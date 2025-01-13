Sağlık Bakanlığı, üst solunum şikayeti bulunan kişilerin kalabalık ortamlarda maske takmasının zorunlu olduğunu bildirdi.

Bakanlık, risk grubunda olan kişilerin üst solunum yolu enfeksiyonu bulunması halinde test yapmaları ve en kısa sürede tedavilerini alabilmeleri amacı ile doktorlarına başvurmaları gerektiğini de vurguladı.

Ayrıca Laboratuvar Komitesi'nin önerisi ile ülkede kullanılan laboratuvar tanı testlerinin CE-IVD sertifikası olmasının zorunlu olduğu kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında 10 Ocak’ta toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar kamuoyu ile paylaşıldı.

Kararlar şöyle:

“Üst solunum yolu şikayeti bulunan kişilerin kalabalık ortamlarda maske takmaları zorunludur.

Yaşlı bakım evlerini, hastaneleri ve cezaevlerini ziyarete giden kişiler ile bakım evi çalışanları ve 65 yaş üstü hasta bakımıyla görevli olan kişilerin maske takmaları zorunludur.

Risk grubunda olan kişilerin (65 yaş üstü kişiler, altta yatan akciğer, böbrek, nöroloji hastalığı olanlar, uzun süre bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan kişiler, diyabet hastaları, HIV hastaları, 5 yaş altı çocuklar) üst solunum yolu enfeksiyonu bulunması halinde test yapmaları ve en kısa sürede tedavilerini alabilmeleri amacı ile doktorlarına başvurmaları gerekmektedir.

Kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Üst solunum yolu şikayeti olan ve doktorları tarafından muayene edilen hastaların hastalık raporları gerektiği takdirde kişinin başvurduğu hekim tarafından verilecektir.

Laboratuvar Komitesinin önerisi ile ülkemizde kullanılan laboratuvar tanı testlerinin (Covid-19, diğer viral testlerin vb.) CE-IVD sertifikası olması zorunludur.”