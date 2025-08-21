ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e, Kırım'dan vazgeçmesi çağrısında bulunması Rumlarda endişeye neden oldu.

Rum medyası, ‘’Trump’ın açıklaması Kıbrıs’ı da etkileyecek’’ manşetleri attı, Kıbrıs’ta da toprak konusunda Rumların zor durumlarla karşılaşacağına dikkat çekti.

‘’Toprak imtiyazları ulusal sorunumuzu nasıl tehlikeli yollara sürüklüyor’’ diyen Rumlar, ‘’Trump, Ukrayna sorununu çözmeye çalıştığı gibi Kıbrıs sorununu da çözmeye çalışırsa ne olacak?’’ sorusunu sordu.

‘’Kıbrıs sorununun çözümü , mevcut koşullar altında son derece tehlikeli yollara sürüklenebilir’’ diye devam eden Rum medyasında, ‘’Mesela Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, artık Kırım'ı örnek olarak gösterebilecek. Kıbrıs'ın kuzeyi gibi zorla ele geçirilen diğer toprakların uluslararası toplum tarafından tanınması gerektiğini vurgulayacak’’ denildi.

‘’Trump’ın açıklamaları Kıbrıs’ta da Pandora’nın kutusunu açabilir’’ diyen Rum medyası, ‘’Kıbrıs’ta da (KKTC) ayrılıkçı durum tanınabilir’’ yönünde yorumlar yaptı.

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, tartışmalar üzerine, ‘’Ukrayna’nın toprak bütünlüğü konusunda verdiği mücadeleye destek verdiklerini’’ açıkladı.

Kıbrıs Rum Üniversitesi'nde uluslararası hukuk profesörü olan Aristoteles Konstantinides, ‘’Amerikan başkanının uluslararası hukuk kurallarını, tanımama da dahil olmak üzere, açıkça hiçe saydığı açık’’ dedi.

Kırım’ın Rusya’ya bırakılması ile uluslararası hukukun delineceğine işaret eden Konstantinides, ‘’Kıbrıs konusunda endişelenmek istemiyorum. Ama Pandora’nın kutusu açılabilir’’ ifadelerini kullandı.