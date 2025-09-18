İş Kadınları Derneği Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı tarafından yapılan açıklamada, Garanti BBVA ana sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinliğin jüri üyeleri Hasan Bağlar, Mustafa Evirgen, Cem Cengiz, Ferdiye Yurdakul, Ferit Akyüz, Aslıhan Taylan olarak belirlendi.

Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonrasında “8. İş’te Kadın” Fotoğraf Yarışması sergisi, 7 Ekim Salı akşamı saat 18.30’da Lefkoşa Bedesten’de gerçekleştirilecek.

Bozkırlı açıklamasında, “Kadının iş dünyasındaki yerinin ve emeğinin gözler önüne serilmesi çok önemli ve kıymetlidir. Kadın adına her türlü organizasyonun içinde ve öncülüğünde olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.



