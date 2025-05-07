Mektep Kültür Sanat Derneği, "Ruh Öküzüm Şerifali" isimli komedi tiyatro oyununu 17 Mayıs’ta Alayköy’de sahneleyecek.

Dernek’ten verilen bilgiye göre, Gönyeli Alayköy Belediyesi Alayköy Sosyal Aktivite Merkezinde sahnelenecek Denyalı Ömer Şehir Tiyatrosu'nun tek perdelik oyunu, saat 20.00’da başlayacak.

Hüseyin Tunçerler'in yazıp yönettiği, sanat yönetmenliğini Doğan Erçağ'ın üstlendiği oyunda, Gülsen Tunçerler Kır, Doğukan Yarımsakallı, Ömür Tunçerler, Meryem Sadrazam, Ela Türkkal, Yasemin Karabekmez ve Hüseyin Tunçerler rol alıyor.

Girişin çocuklar için ücretsiz, yetişkinler için ise 100 TL olduğu belirtildi.