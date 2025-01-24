Real Madrid son yıllarda yaptığı önemli transferlere bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. İspanyol ekibi, Bayern Münih'in yıldız oyuncularından Joshua Kimmich'e talip oldu.

Bild gazetesinin haberine göre, Real Madrid, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek tecrübeli ön liberoyla görüşmelere başladı.

Bu iddia gerçekleşirse, İspanyol ekibi güncel piyasa değeri 50 milyon avro olarak gösterilen Joshua Kimmich'i, bonservis ödemeden renklerine bağlayacak.

Adı daha önce Manchester City ve Barcelona ile de anılan başarılı oyuncu, bu sezon Bayern Münih'te 28 maçta 1 kez fileleri sarstı ve 7 gol pası verdi.

Bavyera ekibinin formasını toplam 418 maçta giyen Joshua Kimmich, 43 gol ve 111 asist gibi önemli bir istatistiğe imza attı. Yıldız futbolcu, Alman Milli Takımı'nda da 97 maçta 7 gol 22 asistlik bir performans sergiledi.

Bayern Münih, 29 yaşındaki oyuncuyu 2 Temmuz 2015'te 8 milyon 500 bin avro karşılığında Stuttgart'tan transfer etmişti.