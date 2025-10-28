Türkiye Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPÖDER) her yıl mesleğe katkılarından dolayı çeşitli akademisyenlerin adına anı kitap düzenlemesini bu yıl Kıbrıs’tan ilk olarak Prof. Dr. Osman Cankoy adına yapıyor.

Ülkemizin tanınmış eğitimcilerinden Prof. Dr. Osman Cankoy adına anı kitabı yayınlanacağı derneğin son çalıştayında ilan edildi.

Prof. Dr. Osman Cankoy, bu bağlamda, EPÖDER, Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, kitap editörleri Doç. Dr. Hasan Özder ve Yrd. Doç. Dr. Aygil Takır'a ve kitaba katkı koyan tüm akademisyenlere teşekkür etti.