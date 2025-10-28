Daire’den verilen bilgiye göre, eğitimci Yrd. Doç. Dr. Güley Bilgi Abatay’ın katılımıyla seminer düzenlenen etkinlikte, Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne bağışta bulunuldu.

Daire Müdürü Emine Ziba etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkede ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan meme kanserine karşı bilinçli olunması ve periyodik aralıklarla gerekli kontrollerin yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin, hem tedavilerinin daha başarılı olduğunu, hem de yaşam kalitesini önemli ölçüde artırdığını söyleyen Ziba, Yrd. Doç. Dr. Abatay’a teşekkür etti.