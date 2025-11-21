Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri tarafından ülke genelinde dün yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet eden üç kişi tespit edilerek tutuklandı.

-Sahte resmi evrak düzenleme ve tedavüle sürme

Ercan Havalimanı’nda 17 Kasım’da saat 16.30'da, ülkeye giriş yapmak isteyen M.Z.K.(E-18), U.(E-22), E.A.(E-23), S.K.(E-25) ve M.U.’nun (E-24) daha önceden sahte olarak adlarına düzenlenmiş ön izin başvuru evraklarını görevli memura ibraz ederek tedavüle sürdükleri tespit edildi. Bahse konu şahıslar ile meselede bağlantısı olduğu tespit edilen F.A.(E-22) ve A.A.(E-22) tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada ise mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen K.O.A.(E-25) da tutuklandı.