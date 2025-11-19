Polis açıklamasına göre, Haspolat'ta önceki gün yapılan operasyon neticesinde iki kişinin uyuşturucudan tutuklandığı olayla bağlantılı bir kişi daha tutuklandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekiplerinin yaptığı ortak operasyonda tasarrufunda yaklaşık 10 gram kokain, 2 gram hintkeneviri, uyuşturucu madde bulunan hassas terazi ve metal öğütücü tespit edilen İ.N (E-23) ve Y.E (E-20) tutuklanmıştı. Polis, meseleyle bağlantısı olduğu belirlenen A.A’nın (E-20) da tutuklandığını, ileri soruşturmada, zanlıların Girne’de kaldıkları ev ve çevresinde yapılan aramalarda toplam 760 gram hintkeneviri ile 30 gram kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını açıkladı.

-İskele’de dört kişi uyuşturucudan tutuklandı...

İskele'de dün sabah 09.30’da D.D’nin (E-26) evinde yapılan aramada yaklaşık 12 gram hintkeneviri ile içinde yaklaşık yarım gram uyuşturucu bulunan öğütücü ele geçirildi. İleri soruşturmada meseleyle bağlantılı E.Y’nin (E-28) kullanımındaki araç ve evinde yapılan aramalarda toplam 90 gram hintkeneviri, üzerinde uyuşturucu bulunan hassas terazi, iki öğütücü ve uyuşturucu satışından temin edildiğine inanılan 7 bin TL nakit bulundu. kişiler tutuklandı.

-Site içinde şüpheli hareket… İki kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı

İskele’de dün gece 22.30’da bir sitede şüpheli görülerek üstler aranan S.D.B (E-24) ve M.T’nin (E-23) uyuşyturucu bulundurmaktan tutuklandı. S.D.B’nin tasarrufunda yaklaşık 45 gram hintkeneviri ve tütünle karışık yaklaşık 1 gram uyuşturucu; M.T’nin tasarrufunda ise yaklaşık 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu tespit edildi.

-Lefkoşa’da okulda toplu para hırsızlığı… 1 tutuklu

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir okulda, 10-18 Kasım arası jimnastik dersi için öğrencilerden toplanarak odada muhafaza edilen toplam 25 bin TL ile bir şahsa ait 5 bin 100 TL’nin çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.S (K-37) tutuklandı.

-Gazimağusa’da kripto para hırsızlığı…

Gazimağusa’da önceki gün H.N (E-28), satın aldığı araca karşılık galeri sahibine verilmek üzere yurt dışındaki bir kişi tarafından gönderilen toplam 20 bin ABD Doları değerindeki kripto parayı teslim etmeyip nakde çevirerek harcadı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine H.N tutuklandı.

-Eczaneden vitamin hırsızlığı…

Gazimağusa’da önceki gün 15.00 sıralarında bir eczaneye müşteri olarak giden kimliği meçhul şahsın, satışa sunulan toplam 2 bin 849 TL değerindeki muhtelif vitamini sirkat etmesi sonucu başlatılan soruşturmada, zanlı görülen E.K (K-21) tutuklandı.

-Alsancak ve Karaoğlanoğlu’nda hırsızlık… İki tutuklu

Alsancak’taki bir süpermarket ve Karaoğlanoğlu’ndaki bir işletmeye dün müşteri olarak giden kimliği meçhul şahısların, markette satışa sunulan dört paket sigara ile diğer işletmeden iki çift eşofmanı ödeme yapmadan dışarı çıkararak çaldığı bildirildi.

Yürütülen soruşturmada, zanlı görülen R.K (E-36) ve S.G.(E-31) tutuklandı.

-İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Polis ekiplerinin dün ülke genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde, ikamet izinsiz olarak ülkede bulunduğu tespit edilen iki kişi tutuklandı.