Savcılık, geçen duruşmalarda beş sanık aleyhine getirilen “Mülke tecavüz” ve “Genel rahatsızlık” suçlamalarına ilişkin davayı geri çekmiş ve sanıklar bu suçlamalardan serbest kalmıştı. Ancak diğer iki sanığın “Kişisel Verileri Koruma Yasası'nı ihlal” ve “Özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla yargılanma süreci bugün de devam etti.

Bugünkü oturumda iddia makamı, üç tanık daha dinletti. Bir sonraki duruşmada tanıkların dinlenmesine devam edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, “Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla yargılanan sanıklar, Lefkoşa Askeri Mahkeme'de beraat etmişti.