İskele’de Boğaz mevkii, balıkçı barınağı açıklarında, bir teknede bulunan Suriye uyruklu toplam 20 erkek şahıs, onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yapmak istedikleri sırada, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından tespit edildi.

Polis basın bültenine göre, bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen olayda, bahse konu şahıslar tutuklandı.

- Hırsızlık zanlısı ülkeye girerken yakalandı

Demirhan’da 21 Mart’ta bir markete müşteri olarak giden A.E.(E-60), market içerisinde satışa sunulan toplam değerleri 2 bin 253,98 TL olan 2 adet jileti alıp, ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldı.

Zanlı olarak aranan A.E., dün, Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek tutuklandı.

- Kendisini polis olarak tanıtan şahıs tutuklandı

Lefkoşa’da dün, F.K. (E-42), kullanımında bulunan araçla trafiği engellediği gerekçesiyle kendisini ikaz eden polis mensubuna, tasarrufunda bulunan ve kendisine Türkiye’de verilen “polis muhabir kartını” ibraz ederek, polis olmadığı halde kendisini polis olarak tanıttı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Yüksek sesle bağırıp, rahatsızlık yaratan kişi tutuklandı

İskele’de, dün, evinde meydana gelen yangınla ilgili olarak ifade vermek üzere polis merkezine celp edilen E.E.(K-34), 277 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık yaptı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- İskele’de yangın

İskele’de, dün, bir şahsa ait dairenin balkon kısmında, muhtemelen sönmemiş sigaranın battaniye üzerine atılması sonucu yangın çıktı. Yangın apartman sakinleri tarafından söndürüldü. Yangında muhtelif eşyalar yandı.

- İkamet izinsiz 12 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 12 kişi tutuklandı.

- 22 yaşındaki genç kayıp

Küçük Kaymaklı’da sakin Özlen Nur Bolat (K-22), 13 Ekim’de evinden ayrıldı ve halen geri dönmedi. Bahse konu şahıs aranıyor.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.