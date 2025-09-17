Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, D.I.C.’nin (E-35) üzerinde ve evinde yapılan aramada toplam 181 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

- Çevreye rahatsızlık veren alkollü kişi tutuklandı

Gazimağusa Naim Tayyar Sokak’ta bugün saat 01.00 sıralarında 312 mlgr alkollü içki tesiri altında M.A.A bağırarak çevreye rahatsızlık vermekten tutuklandı.

- İkamet izinsiz üç kişi tespit edildi

Polis ekiplerinin dün ülke genelinde yaptığı denetimlerde, KKTC’de yasal statüsü bulunmadığı halde ikamet eden üç kişi tespit edildi.

Şahısların tutuklanarak, haklarında yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.