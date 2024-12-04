Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 03.12.2024 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen C.B.(K-35) sorgulandığı sırada, tasarrufunda bulundurduğu yaklaşık 2 gram ağırlığındaki kanunsuz uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi polise teslim etmiştir. Akabinde bahse konu şahsın üzerinde yapılan aramada ise, tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde içerdiğine inanılan içilmiş yarım sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.