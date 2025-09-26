Anayasa Mahkemesi'nin toplumda 'Başörtüsü Tüzüğü' olarak bilinen Disiplin Tüzüğü ile ilgili vereceği karar öncesi KTOEÖS üyesi öğretmenler, Mahkemeler önüne yürüyerek geldi.

Karar öncesi öğretmenler ''Kıbrıs laiktir laik kalacak'' sloganı attı. Ancak bu buluşma sırasında provokasyon yaşandı.

Mahkemeler önündeki Posta Dairesi önündeki bulunan İnanç Keçeli adlı kişi "KKTC Müslüman Türk devletidir, Allahu ekber" şeklinde sloganlar atıp tekbir getirmeye başladı ve elindeki tespihi salladı.

Bunun üzerine Keçeli’ye polis müdahale etti. Polis tarafından çembere alındı. Keçeli ise “Polislere bana dokunamazsınız” diye bağırdı.

Keçeli’nin söylemlerine devam etmesine karşı öğretmenler ise, “Kıbrıs Laiktir Laik Kalacak”, “Gün Gelecek Devran Dönecek Yobazlar Halka Hesap Verecek”, “Mustafa Kemal’in Öğretmeniyiz” sloganları attı ve İzmir Marşı'nı söyledi.

Bu sırada öğretmenlere karşı tek kişilik eylem yapan İnanç Keçeli adlı kişi ile alanda bulunan internet yayıncısı Serdinç Maypa arasında da gerilim yaşandı.

Maypa’nın tepki gösterdiği Keçeli, kendisine hakaret edildiğini belirterek, polisten gereğinin yapılmasını istedi.

Keçeli’nin yanındaki ismi öğrenilmeyen bir kişi de tartışmaya dahil oldu.

Polisten Maypa’yı karakola götürmesini isteyen söz konusu kişi, polise sert sözlerle çıkıştı. Polis ekiplerine seslenen şahıs, “Siz görevinizi yapmazsanız, 24 saat içinde ben gerekeni yapacağım” diyerek tehditler savurdu. Bu sözler ortamda gerilimi daha da artırdı.

Gerginliğin daha da büyümemesi için devreye giren polis ekipleri, Serdinç Maypa’yı alandan uzaklaştırarak olası bir kavganın önüne geçti.

Öte yandan İnanç Keçeli’nin, daha önce bir iş insanını silahla tehdit ettiği gerekçesiyle Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı öğrenildi.