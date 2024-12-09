Polis Basın Bültenine göre, önceki gün Lefkoşa’da, A.B.’nin (E-21) üzerinde ve akabinde Gönyeli’de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda, tasarrufunda toplam 41,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilmesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen ve aranmakta olan zanlı C.R. (E-18), Lokmacı Kara Geçiş Kapısından çıkış yapacağı esnada tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Bıçakla çevreye rahatsızlık veren şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da dün gece Kaleiçi’nde Naim Efendi Sokak’ta, F.A.(E-43) taşıdığı bıçağı, korkutmak maksadıyla sağa sola salladıktan sonra yüksek sesle bağırıp çağırdı ve çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet etmek

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-İskele’de mangal yakmaya çalışan şahıs yaralandı

İskele’de dün ikametgahının bahçesinde mangal yakmaya çalışan Nedir Jorayev (E-30), yanmakta olan mangalın daha hızlı yanması için mangal içerisine benzin döktü. Şahıs, ateşin üzerine sıçraması sonucu vücudunun muhtelif yerlerinden yanarak yaralandı. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Serviste müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.