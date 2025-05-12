"PKK ADIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONLANDIRILDI"

Örgütten yapılan açıklamada "PKK tarihi misyonunu tamamladı. PKK 12. Kongresi, PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" ifadeleri yer aldı.

'TBMM' VURGUSU: "TARİHİ SORUMLULUKLA ROLÜNÜ OYNAMASI ÖNEMLİ"

TBMM'nin işaret edildiği açıklamada "Fesih ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırma kararı kalıcı barışa ve demokratik çözüme güçlü bir zemin sunmaktadır. Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihi sorumlulukla rolünü oynaması önemli olmaktadır. Herkesi barış sürecine katılmaya çağırıyoruz" dendi.

"TARİHİ KARAR ALINDI"

PKK'dan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada 5-7 Mayıs tarihlerinde kongrenin toplandığı duyurulmuştu. Kongrede "tarihi bir karar" alındığı belirtilmişti.

'BİR TOPLANTI DAHA' İDDİASI: "ÖCALAN DAHA FAZLA İNİSİYATİF ALACAK"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde TGRT Haber'de Taksim Meydanı programına katılan Türkiye gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç, bundan sonraki sürece ilişkin çarpıcı bir iddiayı paylaşmıştı. Elebaşı Abdullah Öcalan'ın "doğrudan daha fazla inisiyatif alacağını" öne süren Koç şunları kaydetmişti:

"Aldığımız bilgiye göre fesih işin tamam. Bundan sonraki süreçte bir toplantı daha yapılacak. Toplantının, bazı şartlar iyileştirilerek yani iletişim imkanları sağlanarak doğrudan İmralı'nın koordinesinde yürütüleceği yönünde bilgiler de var. Bundan sonraki süreçte Öcalan doğrudan daha fazla inisiyatif alacak."

DEVLET BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISIYLA BAŞLADI

PKK'nın kendini feshedip kendini silah bırakmasına ilişkin süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı çağrıyla başlamıştı.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" demişti.

ÖCALAN'IN ÇAĞRISI OKUNMUŞTU

Sürecin devamında DEM Parti ile Abdullah Öcalan İmralı'da görüşmeler yapmış, 27 Şubat 2025 tarihinde Öcalan'ın "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" dediği mesaj kamuoyuyla paylaşılmıştı.