Projeden yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında piyasaya giriş noktalarından sorumlu yerel kurumlar ve iki yerel üreticiye eğitim verildi ve pilot denetimler gerçekleştirildi.

Eğitimler ve pilot uygulamalar serisinin, uluslararası ölçekte gümrük iyi uygulamaları ve piyasa gözetimi konusunda deneyimli iki Sloven uzman tarafından verildiği belirtildi.

Yerel yönetimlerin piyasa gözetimi uzmanları, ilgili odalar ve özel sektör kuruluş temsilcilerine piyasa gözetimi denetim teknikleri konusunda bilgi verildiği kaydedilen açıklamada, amacın piyasadaki zararlı gıda dışı ürünlerin tespiti ve kontrolü olduğu ifade edildi.

Eğitimlerde, Avrupa Birliği’nin prosedürleri ve iyi uygulamaları konusunda bilgi verildiği belirtildi.

Açıklamada, “İlk pilot uygulama, Kıbrıs Türk toplumunun giriş noktalarından sorumlu kuruma yönelik olarak gerçekleştirildi; iki yerel üretim tesisinde iki pilot operasyon daha gerçekleştirildi. Tesisler arasında, Yeşil Hat ticareti aracılığıyla dağıtılan ve çeşitli piyasalarda satılan CE işaretli Aslan ve Wolf Boyaları'nın üreticisi BMP Trading & Co. Ltd. ile Yeşil Hat’ın sunduğu piyasa fırsatlarından yararlanmak için tuğlaları Avrupa gerekliliklerine uygun hale getirme sürecini başlatan bir inşaat malzemeleri üreticisi olan Levent Grubu'nun bir parçası olan Terako Tuğla yer aldı” denildi.