ABD'de gerçekleşen olay; Paskalya tatilinin ardından seyahatin en yoğun olduğu pazartesi günü, Chicago O'Hare Havalimanı'ndan Seattle'a yapılacak bir Delta Havayolları uçuşunda yaşandı.

NYPost'ta yer alan habere göre yolcu, 07:50 uçağına Zone 2 ile bindiğini ve 10. sıradaki koltuğuna yerleştiğini belirtti. Ancak kalkışa dakikalar kala bir görevli sessizce ön tarafa gelerek duyuru yaptı:

"Yakıt dengesi nedeniyle iki gönüllü yolcu arıyoruz. Karşılığında 3.000 dolar ödeme yapılacaktır."

Sosyal medya platformu Reddit'te olayı paylaşan yolcu, "Neredeyse refleksle elimi kaldırdım. Hiç tereddüt etmedim. Başkası kapmadan fırsatı yakaladım" diyerek yaşadıklarını anlattı.

AYNI GÜN 43 BİN DOLAR DAĞITILMIŞ

Havayolu şirketi, yolcuya 2.000 dolarlık bir uçuş kredisi ve 1.000 dolarlık bir başka hediye kartı verdi. Çünkü Delta Havayolları, bir seferde yalnızca 2.000 dolara kadar kredi verebiliyor. Bu nedenle ödeme ikiye bölündü.

Öte yandan bu yolcunun yaşadığı olayın aslında aynı gün içinde yaşanan daha büyük bir operasyonel değişikliğin parçası olduğu ortaya çıktı. Aynı uçuşta, sabah saatlerinde yaşanan uçak ekipmanı değişikliği nedeniyle 22 yolcuya kişi başı 1.700 dolar teklif edilerek gönüllü olarak uçaktan inmeleri sağlandı.