21 Mayıs Pazar günü, 08:30-11:30 saatleri arasında, Güzelyurt Çevre Yolu’nun
Güzelyurt Trafik Işıkları kavşağı ile Doğancı Çemberi arasındaki yol güzergahında, Kıbrıs Türk
Bisiklet Federasyonu tarafından “Bireysel Zamana Karşı” bisiklet yarışı gerçekleştirilecektir.
Belirtilen tarih ve saatler arasında, Güzelyurt Çevre Yolu’nun Güzelyurt Trafik Işıkları
Kavşağı ile Doğancı Çemberi arasındaki yol güzergahı, polis tarafından trafik akışına
kapatılacak olup, ulaşım eski Güzelyurt-Lefke Anayolu üzerinde sağlanacaktır.
Bisiklet yarışı devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahını kullanacak olan
sürücülerin, kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli
seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.