21 Mayıs Pazar günü, 08:30-11:30 saatleri arasında, Güzelyurt Çevre Yolu’nun

Güzelyurt Trafik Işıkları kavşağı ile Doğancı Çemberi arasındaki yol güzergahında, Kıbrıs Türk

Bisiklet Federasyonu tarafından “Bireysel Zamana Karşı” bisiklet yarışı gerçekleştirilecektir.

Belirtilen tarih ve saatler arasında, Güzelyurt Çevre Yolu’nun Güzelyurt Trafik Işıkları

Kavşağı ile Doğancı Çemberi arasındaki yol güzergahı, polis tarafından trafik akışına

kapatılacak olup, ulaşım eski Güzelyurt-Lefke Anayolu üzerinde sağlanacaktır.

Bisiklet yarışı devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahını kullanacak olan

sürücülerin, kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli

seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.