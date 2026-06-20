Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas yerli savunma sanayisinin Rum Milli Muhafız Ordusu’nu (RMMO) takviye için ürün üretebileceğini söyledi.

Alithia ve Haravgi’ye göre Palmas, yerli savunma sanayisinin Paris’te gerçekleştirilen “Eurosatory 2026” fuarında varlığını hissettirdiğini ve bu varlığın gittikçe güçlenmekte olduğunu söyledi.

Rum yönetimi olarak geliştirilmesine önem verdikleri yerli savunma sanayisinin artık RMMO’yu güçlendirecek ürünler üretecek duruma geldiğini anlatan Palmas ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasına katkı yapacak bir savunma sanayisi geliştirilebileceğini belirtti. Palmas yerli şirketlerin, yurtdışında iş birliği yaptıkları şirketlerle silahlanma programı üretiminde iş birliği yapması şartlarını yaratmaya çalıştıklarını, bu hedefi başaracaklarında iyimser olduğunu belirtti.

Vasilis Palmas, Fransa ile yaptıkları SOFA anlaşmasının Rum ve Fransız askerlerinin karşılıklı bilgilendirme, karşılıklı eğitim, tatbikat düzeyini artıran ve iki ülkenin birbirinin askerlerine sağlayacağı çeşitli kolaylıklarla ilgili olduğunu anlattı.

RMMO’nun silahlanma programı sorulan Palmas “silahlanma önceliklerimiz bellidir ancak detaylara girmek istemiyorum. Orada burada yorum yapılasına fırsat vermemek için bu meselelerin gizli kalması gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Alithia, aynı sayfada Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Fransa ile Güney Kıbrıs arasında imzalanan SOFA anlaşmasıyla ilgili açıklamasını şu başlık ve spotlarıyla aktardı:

“Türk Savunma Bakanı Kıbrıs ve Fransa Anlaşması Hakkında: ‘Kıbrıslı Türkleri Riske Atan Emrivakilere Cevap Vereceğiz’… ‘Türkiye Kıbrıs’ta Garantör Güç Olarak Hak ve Yükümlülüklerini İdame ettiriyor ve Sahte Devletin (KKTC) Güvenliğinin Tehdit Edildiğini Değerlendirirse Harekete Geçecek.’”