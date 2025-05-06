Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, İtalya’da düzenlenen Avrupa Kupası ön eleme turunu birinci tamamlayan Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ve KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz’i Meclis’te ağırladı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Öztürkler, sporcuların Kıbrıs Türk halkını uluslararası arenada başarıyla temsil ettiğini vurgulayarak, “Siz sadece temsil etmekle kalmadınız, aynı zamanda şampiyon oldunuz, zirveye çıktınız. Bu başarı, Kıbrıs Türk halkının fırsat verildiğinde neler başarabileceğini tüm dünyaya gösteren bir zaferdir” dedi.

-“Engeller zihinlerde…”

Engellerin yalnızca zihinlerde olduğunu belirten Öztürkler, azim ve kararlılığın her türlü bariyeri aşabileceğini ifade ederek, “Hep söyleriz, engeller yalnızca zihinlerde vardır. Aşılması için fırsatlar, imkânlar ve doğru altyapının sağlanması yeterlidir” şeklinde konuştu.

-Akdeniz: “Destek bekliyoruz”

KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz de takımın elde ettiği başarıyla ilgili bilgi vererek, engelli bireylere farklı spor branşlarında daha fazla hizmet vermeyi hedeflediklerini, bu konuda da destek beklediklerini söyledi.

Ziyaretin sonunda, Öztürkler, şampiyon sporculara Meclis Özel Anı Madalyası takdim etti.