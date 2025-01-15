Meclis Başkanı Öztürkler ve konuk bakan Göktaş, bir süre baş başa görüştü. Sonrasında heyetlerle görüşmeye geçildi.

Meclis Şeref Salonu’ndaki görüşmede, Göktaş’a, bakanlık yetkilerinden oluşan heyet eşlik ederken, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ve Meclis Başkanlık Divanı üyesi milletvekilleri de hazır bulundu.

-Öztürkler

Kabulde yaptığı konuşmada, ziyaret ve yaptığı katkılar için Göktaş’a teşekkür eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, “KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti’nin hem tarihten gelen hem de manevi anlamda çok ciddi ve koparılamaz bağları vardır. Anavatan sevgisi bizler için çok önemlidir.” dedi.

Öztürkler, Göktaş’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile birlikte yaptığı çalışmalara dikkat çekerek, bu çalışmaları Türkiye Cumhuriyeti’nin bilgi birikimiyle ileriye taşımanın önemini vurguladı.

Kadın, çocuk ve yaşlı haklarının daha ileriye taşınması açısından KKTC’deki çalışmaların ciddi bir şekilde devam ettiğini belirten Öztürkler, “Meclis olarak bu çalışmalara katkı sağlıyoruz ve ileriye taşınması adına gereken yasama faaliyetlerinde destek olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

- Göktaş

TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da, kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KKTC ile Türkiye’nin sarsılmaz bağlarından doğan birlik ve beraberlik ruhunu her alanda geliştirmeye devam edeceklerini söyleyen Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu ile daha önce birkaç kez bir araya geldiklerini anımsattı.

Bugünkü resmi ziyaret kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezine ziyaret gerçekleştirdiklerini, diğer çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldıklarını ve bir Sevgi Evi açılışı gerçekleştireceklerini belirten Göktaş, ileriki dönemde de özellikle Sosyal Hizmet Merkezi ve Aile Destek Merkezi açılması konusunda bilgi birikim ve tecrübe aktarımına devam edeceklerini söyledi.

Geçen günlerde Türkiye’de “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, “aile kurumu ciddi tehlike altındadır” diyerek, “Aile Yılı” kapsamında yapılacak aile odaklı çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu ile paylaştıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.