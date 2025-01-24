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Öztürkler: “GKRY’nin Türk kıta sahanlığına yakın noktada yaptığı çalışma huzur ve istikrarı bozar…”
“Türkiye’nin bu noktadaki duruşu nettir”
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Ümit Şeyhun
24.01.2025 - 11:42
Okunma Süresi: 1 Dk
Gkry
Öztürkler
Web Editör
Ümit Şeyhun
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