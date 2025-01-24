Organizasyon Komitesi adına açıklama yapan Yusuf Şentuğ, etkinliğin sabah saat 07.00’de, Gazimağusa’daki Silver Beach bölgesinde, halk arasında "Beton Mevzi" olarak bilinen noktada toplanılarak başlayacağını belirtti.

Etkinlik kapsamında, Salamis bölgesinde belirlenmiş bir alan içerisindeki kuşlar gözlemlenip kaydedilecek. Toplanan veriler, uluslararası veri toplama sistemine de kaydedilecek.

Etkinlikte, Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzm. Dr. Asuman Korukoğlu, katılımcılara kuş gözlemi konusunda bilgilendirici bir sunum yapacak.

Yusuf Şentuğ, etkinliğin amacının, belirli bir bölgede yaşayan kuş popülasyonlarının mevcut durumunu öğrenmek ve bu popülasyonların korunması ile iyileştirilmesine yönelik farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı.

Etkinliğin tüm halka açık olduğunu belirten Şentuğ, doğaseverleri etkinliğe katılmaya davet etti.