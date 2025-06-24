Dünya Olimpizm Günü nedeniyle Milli Olimpiyat Komitesi dün akşam balo düzenledi. Grand Pasha Hotel’de gerçekleşen baloda Olimpiyat Evi’nin lansmanı da yapıldı.

Geceye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve federasyon başkanları ve sporcuları da hazır bulundu.

Gecede konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Olimpiyat Komitesi’nin düzenlediği bu gecede bulunmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek Olimpiyat Evi projesinin önemli bir iş olduğunu bunu ortaya çıkaran mimar Tunç Adanır’ı da tebrik ettiğini belirtti.

Başbakan Ünal Üstel'de spora çok önem verdiklerini ve burada Milli Olimpiyat Komitesi’nin gerçekleştirdiği gecede Olimpiyat Evi projesini gördükten sonra son derece mutlu olduğunu belirterek desteklerinin devam edeceğini açıkladı.

Gecede Mimar Tunç Adanır tarafından Olimpiyat Evi’nin sunum yapıldı.