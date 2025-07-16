Milli Olimpiyat Komitesi tarafından belirlenen Olimpiyat Evi proje komitesi ilk toplantısını yarın yapacak. Yönetim kurulundan alınan karar doğrultusunda Olimpiyat Evi proje inşaat komitesi ilk toplantısını bugün saat 16:00 da Orçun Kamalı başkanlığında toplanacak. Komitede yönetim kurulu üyeleri Sertaç Bozatlı, Enver Baturalp, Mustafa Bekiroğlluları ve projenin mimarı Tunç Adanır ilk toplantısını yapacak.