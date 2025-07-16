Dikmen Gücü’nden Mehmet Çağla’ya teşekkür plaketi
Dikmen Gücü’nden Mehmet Çağla’ya teşekkür plaketi
İçeriği Görüntüle

Milli Olimpiyat Komitesi tarafından belirlenen Olimpiyat Evi proje komitesi ilk toplantısını yarın yapacak. Yönetim kurulundan alınan karar doğrultusunda Olimpiyat Evi proje inşaat komitesi ilk toplantısını bugün saat 16:00 da Orçun Kamalı başkanlığında toplanacak. Komitede yönetim kurulu üyeleri Sertaç Bozatlı, Enver Baturalp, Mustafa Bekiroğlluları ve projenin mimarı Tunç Adanır ilk toplantısını yapacak.