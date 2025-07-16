Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Genç Milli takımı Slovenya’da gerçekleştirilen Avrupa Gençler şampiyonasına katılarak mücadele ediyor. 15-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında Slovenya’nın Terme Olimpia şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Gençler Bilardo şampiyonası toplam 32 ülkenin katılımı ile 3 kategoride yapılan şampiyonada ülkemizin genç milli bilardocuları da katılarak mücadele ediyor.

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Bilardo Genç Milli takım kadrosunda Ada Efe, İsmet Hüryol, Sevimsu Yazganarıkan, Emine Yeğen, İbrahim Pekşah, Demir Demirkıran, Kazım Uzay Özalp’tan oluşan 7 sporcu kafilesine Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Dış İlişkiler Sorumlusu Zafer Burcu kafile başkanı olarak yer alıyor.

BAŞARI HEDEFLENİYOR

Slovenya’nın Terme Olimpia şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Gençler Bilardo şampiyonası 17 yaş altı liginde, 19 yaş altı erkekler, 19 yaş altı kızlar olmak üzere 3 kategoride toplam 13 etkinlikten oluşuyor. Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’na 17 yaş altı liginde 79, 19 yaş altı erkeklerde 51, 19 yaş altı kızlar liginde 15 oyuncu oynuyor. Toplam 32 ülkenin katıldığı Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’nda Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Genç milli takımımız ilk maçlarına çıktılar. Avrupa’daki rakipleriyle aynı masada yarışma fırsatı bulan genç millilerimiz başarılı olmak için mücadele ediyor.