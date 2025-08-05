Belediyeden yapılan açıklamada, bu kapsamda, 8 Ağustos Cuma gününden itibaren Okullar Yolu Sokak'ta (Atleks Sanverler Ortaokulu'ndan Polis Genel Müdürlüğü köşesine kadar) başlayacak çalışmaların 4 günde tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Okullar Yolu Sokak'ın ardından çalışmalar Polis Genel Müdürlüğü yan sokağı olan Şht. Mustafa Yusuf Hacı Sokak'ta devam edecek.

Kanalizasyon çalışmaları Bozkır Sokak ile tamamlanacak.

Açıklamada, çalışmalar boyunca sürücülerin trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.