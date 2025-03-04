Gönyeli-Alayköy Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleri, kent genelinde öğrenim gören öğrencilerin sağlığını korumak ve okul kantinlerinde hijyen standartlarını en üst seviyeye çıkarmak amacıyla kapsamlı denetimlerine devam ediyor.

Denetimler kapsamında kantinlerin genel hijyen durumu incelendi. Gıda maddelerinin son kullanma tarihleri kontrol edildi. Çocuk beslenmesine uygun olmayan ürünler tespit edilerek gerekli uyarılar yapıldı. Okullara bu yıl kurulan arıtma sistemlerinin kontrolleri gerçekleştirildi. Sağlık Karneleri incelenerek kantin çalışanlarının sağlık kontrolleri değerlendirildi.

Denetimler sonucunda tespit edilen eksiklikler işletmecilere ve okul yönetimlerine bildirilerek kısa sürede giderilmesi için gerekli uyarılar yapıldı. Gönyeli-Alayköy Belediyesi hedeflerinin, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir okul ortamında eğitim görmesini sağlamak ve gıda güvenliği standartlarını yükseltmek olduğunu ve denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini açıkladı.