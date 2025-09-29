Gazimağusa-Karpaz Anayolu üzerinde Makenzi Plajı Mevkiinde dün sabah 01.10 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, yolu yaya olarak geçmeye çalışan İskele’de sakin 32 yaşındaki Hasan Emin Osman yaşamını yitirdi.

22 yaşındaki Emir Gürsel, yönetimindeki LM 225 plakalı salon araç ile Granel Çemberi istikametinden Long Beach Çemberi istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yaya geçidi olmayan bir yerden yolu güney istikametinden kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde geçmekte olan İskele’de sakin yaya 32 yaşındaki Hasan Emin Osman’a çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Hasan Emin Osman, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

LM 225 plakalı araç sürücüsü Emir Gürsel tutuklandı.