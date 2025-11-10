Norveç’in 65 yıldır “Kıbrıs’a uyguladığı” silah ambargosunu kaldırması, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Savunma Bakanı Vasilis Palmas tarafından memnunlukla karşılandı.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Norveç’in 65 yıldır Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosu kararını kaldırmasının en büyük sebebinin, AB’ye yakın olmayı istemesi ve Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı devralması olduğunu iddia etti.

Norveç’in bu niyetinin Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide tarafından geçen ay Şarm El Şeyh’te Gazze için gerçekleştirilen zirvede Hristodulidis’e iletildiğini, önceki Cuma günü ise Eide’nin Hristodulidis’i telefonla arayarak ambargonun kaldırılması yönünde alınan nihai kararı bildirdiğini yazan gazete, AB’ye daha yakın olmak ve gerçekleştirilecek toplantılara katılmak isteyen Norveç’in, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığını devralacak olması sebebiyle Güney Kıbrıs’a bir jest yaptığı değerlendirmesinde bulundu.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın bir süredir Norveç’ten askeri dürbün satın almak istediğini ancak söz konusu ambargo sebebiyle bunun mümkün olmadığını belirterek, ambargonun kalkmasının Güney Kıbrıs için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Gazete, Hristodulidis’in önceki gün konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise bu karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini yazdı.

Hristodulidis, geçmişte Norveç’ten askeri mühimmat almak istediklerini ancak ambargo sebebiyle bunun mümkün olmadığını belirterek, kararın çok olumlu bir karar olduğunu vurguladı.

Hristodulidis ayrıca, Norveç’in bu kararında, AB’nin SAFE programına ilişkin kararları, Güney Kıbrıs’ın bu programdaki ödenekleri değerlendirme kararı ve bölgede öngörülebilir, saygın bir ortak olarak görülmesinin etkili olduğuna inandığını sözlerine ekledi.

Öte yandan Alithia gazetesi, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın da önceki günkü açıklamasında karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini yazdı.

Palmas, ABD’yle de silah ambargosunun kalktığını hatırlatarak, Norveç’in kararından memnuniyet duyduklarını ifade etti.