Araç sahibi olmak isteyenler için finansman arayışları sürerken, Near East Bank, sunduğu yeni ve cazip araç kredisi seçenekleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Piyasada mevcut kredi olanaklarının ötesine geçmeyi hedefleyen banka, hem Türk Lirası (TL) hem de döviz bazında sunduğu esnek çözümlerle, tüketicilerin hayallerindeki araca kavuşmasını kolaylaştırıyor.

Yeni kampanya, özellikle faiz oranları ve ödeme koşulları açısından sunduğu avantajlarla otomobil piyasasına taze bir soluk getiriyor.

Rekabetçi Faiz Oranları

Near East Bank'ın araç kredisi kampanyası, 60 aya kadar uzanan vade seçenekleri sunarak ödeme planlarını daha yönetilebilir hale getiriyor. Faiz oranları da kampanyanın en güçlü kozlarından biri. Near East Bank, TL krediler için aylık %3,25 faiz oranı sunarken, döviz kredilerinde bu oran %0,71’e kadar düşüyor. Özellikle döviz bazındaki bu düşük faiz oranı, piyasa koşulları göz önüne alındığında oldukça cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Döviz kuru dalgalanmalarına karşı hassas olan tüketiciler için bu sabit ve düşük oran, finansal planlamayı daha güvenli hale getiriyor.

TL Geliri Olanlara Döviz Taksitli Kredi

Kampanyanın bir diğer yenilikçi yönü ise TL geliri olanlara döviz taksitli kredi imkanı sunması. Near East Bank, bu özel seçenekle, TL gelire sahip bireylerin gelirlerinin %40’ına kadar döviz cinsinden kredi kullanabilmelerine olanak tanıyor.

Bu model, özellikle gelecekte döviz kurlarının seyrinden faydalanmak isteyen veya döviz borçlanmanın avantajlarından yararlanmayı düşünen bireyler için stratejik bir fırsat yaratıyor.

Müşterilerimizin Hayallerini Kolaylaştırıyoruz

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu, başlattıkları yeni araç kredisi kampanyasına ilişkin, bankanın önceliğinin her zaman müşterilerinin ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

“Bizler, Near East Bank olarak her zaman müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını ön planda tutuyoruz. Araç sahibi olmak, birçok kişi için hayatlarında önemli bir dönüm noktasıdır. Hem duygusal açıdan büyük bir heyecan taşır hem de finansal anlamda ciddi bir karardır. Bu nedenle, sunduğumuz yeni araç kredisi paketleriyle onların bu sürecini kolaylaştırmayı hedefliyoruz.”

Esnek ve Çeşitlendirilmiş Kredi Seçenekleri

Samancıoğlu, kampanyanın en dikkat çeken özelliklerinden birinin hem TL hem de döviz bazlı kredi seçenekleri sunmaları olduğunu ifade etti:

“Her müşterimizin gelir yapısı, ödeme gücü ve tercihi farklıdır. Biz de buna uygun olarak hem TL hem de döviz üzerinden kredi imkânı tanıyoruz. Bu esneklik, farklı gelir gruplarına hitap etmemizi ve daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmamızı sağlıyor.”

Rekabetçi Faiz Oranlarıyla Öne Çıkıyoruz

Near East Bank’ın sunduğu araç kredilerinin piyasada fark yaratacak unsurlarından biri de düşük faiz oranları. Samancıoğlu, özellikle döviz bazlı faiz oranlarının sektörde dikkat çekici olduğunu söyledi:

“Faiz oranlarımızı mümkün olduğunca rekabetçi seviyede tutarak, müşterilerimizin hem kısa hem uzun vadede avantaj elde etmelerini amaçlıyoruz. Özellikle döviz kredilerinde sunduğumuz düşük faiz oranlarının piyasada fark yaratacağına inanıyoruz.”

Sadece Finansman Değil, Güven de Sunuyoruz

Samancıoğlu, araç kredisi kampanyalarının sadece bir finansman ürünü olarak görülmemesi gerektiğini, aynı zamanda güven veren bir çözüm sunduklarını belirtti:

“Amacımız, müşterilerimize yalnızca kredi sağlamak değil; şeffaf, güvenilir ve uzun vadeli bir yol arkadaşı olmaktır. Bankacılıkta sürdürülebilir başarının temeli, güven ilişkisinden geçer. Biz de bu ilkeye sadık kalarak müşterilerimizin yanında duruyoruz.”

Otomotiv Piyasasına Canlılık Getirecek

Yeni araç kredisi kampanyasının yalnızca bireysel müşterilere değil, aynı zamanda otomobil sektörüne de pozitif bir etki yapması bekleniyor.

Sektör temsilcilerinin değerlendirmelerine de değinen Samancıoğlu, şunları ekledi:

“Faiz oranlarımız, ödeme kolaylıklarımız ve kişiye özel çözümlerimiz sadece müşterilerimize değil, otomotiv piyasasına da canlılık katacak. Bu kampanya sayesinde hem tüketiciler finansal anlamda rahatlayacak hem de araç satışları hız kazanacak.”

Hayalleri Kolaylaştırmak İçin Buradayız

Timuçin Samancıoğlu, “Near East Bank olarak vizyonumuz, insanların hayatlarına değer katmak ve onların hayallerini kolaylaştırmaktır. Araç sahibi olmak isteyen herkesin, bu süreci en güvenli, en şeffaf ve en avantajlı şekilde yaşayabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim için en büyük motivasyon, müşterilerimizin memnuniyeti ve onların hayallerine ulaşma yolculuğuna eşlik edebilmektir.” Dedi.