“İnsanlığın gelişmesi adına insanlar için değerli olanı korumak misyonuyla” hizmet veren AXA KKTC, 2024’te hayat dışı branşlarda %88 büyüme ve 443 milyon TL prim üretimi elde ederek yılı 58,9 milyon TL net karla tamamladı. Özellikle kasko ve sağlık sigortalarında artan taleple birlikte hızlı teklif ekranları, dijital hasar takibi ve genişletilmiş sağlık ağları gibi yeniliklerle müşteri memnuniyetini üst seviyeye taşıyan Şirket sektörde, yaygın acente ağı sayesine bireysel segmentte kasko ve yangın sigortalarında öne çıkıyor.

AXA KKTC’nin yalnızca bir operasyon alanı değil, aynı zamanda stratejik bir büyüme bölgesi olduğunu belirten AXA Türkiye CEO’su Yavuz Ölken: “AXA olarak KKTC’deki varlığımızı stratejik bir büyüme alanı olarak görüyor; yatırımlarımızı dijitalleşme odağında şekillendiriyoruz. Global deneyimimizi yerel ihtiyaçlarla birleştirerek müşterilerimize yalnızca bugünü değil, geleceği de güvence altına alan bir sigortacılık anlayışı sunmayı hedefliyoruz. Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odağındaki yatırımlarımızla prim odaklı değil, değer odaklı büyümeyi esas alıyor; acentelerimizin gelişimini destekleyen, müşterilerimizin hayatlarına gerçekten dokunan bir sigortacılık anlayışıyla ilerliyoruz.”

KKTC’de dijital teknolojiyi en iyi kullanan sigorta şirketlerinden biri olduklarının altını çizen AXA KKTC, Uluslararası İş Geliştirme ve Yeşil Yatırımlar Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Seda Bora Arkan, hedeflerinin daha hızlı, sade ve şeffaf hizmetle dijital liderlik olduğunun altını çizdi: “2024 yılında güçlü bir büyüme performansı sergileyerek hem finansal sonuçlarda hem müşteri memnuniyetinde önemli adımlar attık. Kullanıcı dostu hızlı teklif sistemleri, genişleyen acente ve tedarik ağımız ile KKTC’de sigortayı daha ulaşılabilir hale getirdik. Yerel ihtiyaçları anlayarak geliştirdiğimiz çözümlerle adada AXA’ya duyulan güveni pekiştirmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda, dijital sağlık sigortası gibi yeni nesil ürünleri KKTC’ye taşıyarak geleceğe yönelik ihtiyaçlara da şimdiden çözüm sunmayı hedefliyoruz.”

AXA, küresel uzmanlığını ve teknolojik altyapısını KKTC’ye entegre ederek dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve insan odaklı hizmet anlayışını merkeze alıyor. Bölgedeki müşterilerine çözümler sunarken, sektörel dönüşüme öncülük ederek ekonomik güvenliğe katkı sağlıyor.

AXA’nın KKTC’deki sigorta bilincini artırma hedefinden bireysel ve kurumsal müşterilerine sunduğu yenilikçi çözümlere, dijitalleşme yatırımlarından sürdürülebilir büyüme stratejilerine kadar pek çok konunun konuşulduğu AXA Türkiye ile Farklı Bakış programını izlemek için linke tıklayabilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=f4NC-xwmOjc