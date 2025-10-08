KKTC Din İşleri Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Moral’a; Din Hizmetleri Müşaviri Dursun Ali Çoşkun, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Din İşleri Başkanlığı Lefke Bölge Sorumlusu Mehmet Emin Yeltekin, Lefkoşa Bölge Sorumlusu Yusuf Başaran, Gazimağusa Bölge Sorumlusu Faruk Seçkin, İskele Bölge Sorumlusu Mehmet Demir, Girne Bölge Sorumlusu Mustafa Usta, Güzelyurt Bölge Sorumlusu Gökan İnik ve din görevlileri eşlik etti.

Din İşleri Başkanı Hakan Moral, Kıbrıs Türkü için büyük mücadele veren özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı hayırla yâd ederek, rahmet ve minnetle andı.