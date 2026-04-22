KKTC’de 23 Nisan nedeniyle sembolik olarak makama oturan çocukların vizyonu, pek çok siyasetçiyi kıskandıracak düzeydeydi.

İlkokul öğrencileri, iki gündür siyasetçilerin aslında nelerle uğraşması gerektiğini tane tane anlatıyor.

23 Nisan öncesinde makam ziyaretleri gerçekleştiren ve sembolik olarak görevi devralan ilkokul öğrencilerinin verdiği mesajlar, siyasetçilere adeta ülkenin gerçek sorunlarını hatırlatan birer ders niteliğindeydi.

Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan ve bakanların yerine geçen çocukların sözleri, ülke siyasetine ve siyasetçilerine yönelik anlamlı mesajlar içeriyordu.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Şehit Yalçın İlkokulu öğrencilerini kabul etti.

Bakan Çavuşoğlu’nun çocuklarla sohbet ederek, bayramlarını kutladığı kabulde, Şehit Yalçın İlkokulu öğrencisi Hasan Basmaz, Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna oturdu.

Hasan Basmaz, İngilizce eğitimi daha eğlenceli ve konuşma odaklı hale getirmek istediğini söyledi.

Spor, sanat ve bilimin önemine dikkat çeken Basmaz, “Okul sonrası gidebileceğimiz ücretsiz spor, sanat, bilim kursları açardım. Çünkü spor bizi kötülüklerden uzak tutar.” dedi.

Tüm devlet okullarını özel okullarla yarışacak seviyeye getirmek istediğini de anlatan Basmaz, okul binalarını daha renkli, bahçelerini daha yeşil ve spor alanlarını daha modern yapma hayalini de aktardı.

Kıbrıs kültürü, halk dansları ve tarihinin sadece kitaplardan değil gezerek ve yaşayarak öğrenilmesi gerektiğini kaydeden Basmaz, okullarda mini müzeler açma hedefini de ortaya koydu.

“Eğer bakan olsaydım öğretmenlerin daha mutlu ve huzurlu çalışabilmesi için her türlü imkanı sağlardım.” diyen Basmaz, mutlu öğretmenlerin dünyayı değiştirebilecek mutlu öğrenciler yetiştirebileceğini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, Şht. Yalçın İlkokulu öğrencisi Hasan Basmaz’ın dile getirdiği konuların kendilerinin de amaç edindiği konular olduğunu kaydetti.

Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı olan 23 Nisan’ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan etmesinin çok önemli bir güvenin sonucu olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Atatürkçü düşüncenin önemine vurgu yaptı; Atatürkçülüğün sadece bir slogan değil altının doldurulması gereken bir düşünce olduğunu söyledi.

Şu anda her sınıfta 26 öğrenciyi geçmeyecek şekilde bir uluslararası standarda ulaşmak adına büyük çaba sarf ettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, “Bunun için özel sektörün 12 bağış okulu, devletimizin sizlere Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte kazandırdığı 18 okul ve okullara yaptığımız ekleme sınıflarla çok iyi ilerlemeler kaydetmekteyiz. Bu standartları tamamlayabilmek adına bir iki yıla daha ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.