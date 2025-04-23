23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Çatalköy İlkokulu ve Esentepe İlkokulu öğrencileri Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’u makamında ziyaret etti.

Renkli ve neşeli anlara sahne olan ziyarette, öğrenciler temsili olarak başkan koltuğuna oturarak hem hayallerini paylaştılar, hem de yaşadıkları bölgelerdeki taleplerini ve önerilerini dile getirdiler. Minik başkanlar, özellikle parkların iyileştirilmesi, sokak hayvanlarının korunması ve çevrenin daha temiz tutulması gibi konularda hassasiyetlerini ifade ettiler.

Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ise çocukların bu duyarlılığı karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirerek, onların fikirlerini önemsediğini ve bu gibi ziyaretlerin hem farkındalık yaratmak hem de çocuklara katılımcı demokrasi bilinci aşılamak açısından çok kıymetli olduğunu vurguladı. Başkan Kırok, “Bugün çocuklarımızın gözlerinden geleceğe umutla baktık. Onların dile getirdiği her öneri bizim için çok değerli. Çünkü biz biliyoruz ki çocuklarımızın mutluluğu, toplumumuzun geleceğidir,” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda öğrencilere 23 Nisan’a özel hediyeler takdim edildi, günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi. Belediye, çocuklara yönelik projelerin artarak süreceğini vurgularken; Başkan Ceyhun Kırok, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutluyor, geleceğimizin teminatı tüm çocuklara sağlıklı, mutlu ve barış dolu bir yaşam diliyorum,” sözleriyle tüm çocukların bayramını kutladı.